Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог на 22%

В столице зарегистрировано 27 170 больных.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог на 22%
Фото: http://kh.vgorode.ua

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями в Киеве превысила эпидемический порог на 22,2%. Только за неделю заболеваемость выросла почти на 50%.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает официальный портал Киева.

"В столице за 11-ю неделю 2021 года зарегистрированы 27 170 больных гриппом и ОРВИ. Отмечался эпидемический процесс низкой интенсивности. Сейчас показатель заболеваемости составляет 915,6", - отметил он.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 48,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, количество заболевших детей - 8 631 (рост на 31,8%), взрослых - 18 539 человек (рост на 58,2%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе - 35,8%. 52,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% - зарегистрирован 4 541 случай", - рассказал Поворозник .

Он отметил, что в медицинские учреждения за 10-ю неделю госпитализированы 1 864 человека, из них 74 - дети.

"Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ также сыграл важную роль в росте госпитализации больных в коммунальные больницы. Ведь все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Более того, у части больных таки подтверждается коронавирус. Поэтому призыв беречь себя и своих родных остается актуальным. И помните: при первых признаках болезни не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачам. Берегите себя!", - добавил Поворозник.

Напомним, за первую неделю марта ОРВИ заболели более 200 тыс. украинцев.

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