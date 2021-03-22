С этой недели в Украине начинают прививать семейных врачей

В конце месяца Минздрав планирует начать вакцинацию людей от 80 лет.

С этой недели в Украине начинают прививать семейных врачей
Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

В Украине с этой недели начинают прививать семейных врачей, а не только медиков инфекционных больниц и мобильных бригад, которые непосредственно контактируют с заболевшими ковидом.

По состоянию на утро 22 марта от ковида привили уже 111 025 украинцев. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 22 марта начинается очередное звено второго этапа вакцинации: к организации проведения прививок, кроме мобильных бригад, добавляются стационарные пункты в количестве 565 единиц", - сообщил он.

Степанов добавил, что иммунизация семейных врачей стала следующим шагом второго этапа.

"С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - отметил министр.

Прививать людей в возрасте от 80 планируют примерно с 29-30 марта. Для этого они должны предварительно записаться в список ожидания в приложении "Дия", через контакт-центры Минздрава или семейных врачей.

Напомним, что пока в Украине вакцинируют только одним препаратом - CoviShield (произведенным в Индии AstraZeneca). Вскоре Украина ожидает китайский препарат Sinovac. Президент Владимир Зеленский сообщал, что поставка должна состояться до конца марта.

Кроме того, украинцы должны получить Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Детский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" 8-летней модели и 13-летнего блогераДетский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" 8-летней модели и 13-летнего блогера
Киев с 20 марта вводит локдаунКиев с 20 марта вводит локдаун
Локдаун вводят на территории Львовской областиЛокдаун вводят на территории Львовской области
За сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковида
Львов объявил локдаун из-за ситуации с ковидомЛьвов объявил локдаун из-за ситуации с ковидом
Блок рекламы


Похожие новости
За прошедшие сутки в Украине - еще 11 145 новых случаев ковидаЗа прошедшие сутки в Украине - еще 11 145 новых случаев ковида
В Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человекВ Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек
В Украине впервые с декабря обнаружили более 15 000 новых инфицированных коронавирусомВ Украине впервые с декабря обнаружили более 15 000 новых инфицированных коронавирусом
Украинец стал самым молодым главным дирижером в ПольшеУкраинец стал самым молодым главным дирижером в Польше
За сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковида
За воскресенье в Украине обнаружили 6 792 случая ковида, привиты 2 018 человекЗа воскресенье в Украине обнаружили 6 792 случая ковида, привиты 2 018 человек
В очереди на вакцинацию в Украине - более 247 тыс. человекВ очереди на вакцинацию в Украине - более 247 тыс. человек
За сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине зафиксировано 13 276 новых случаев коронавируса
За сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев ковида
ДТП автобуса в Польше: 21 украинец остается в больнице, двое - в тяжелом состоянииДТП автобуса в Польше: 21 украинец остается в больнице, двое - в тяжелом состоянии
Последние новости
Подгружаем последние новости