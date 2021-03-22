С этой недели в Украине начинают прививать семейных врачей

В конце месяца Минздрав планирует начать вакцинацию людей от 80 лет.

В Украине с этой недели начинают прививать семейных врачей, а не только медиков инфекционных больниц и мобильных бригад, которые непосредственно контактируют с заболевшими ковидом.

По состоянию на утро 22 марта от ковида привили уже 111 025 украинцев. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 22 марта начинается очередное звено второго этапа вакцинации: к организации проведения прививок, кроме мобильных бригад, добавляются стационарные пункты в количестве 565 единиц", - сообщил он.

Степанов добавил, что иммунизация семейных врачей стала следующим шагом второго этапа.

"С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет", - отметил министр.

Прививать людей в возрасте от 80 планируют примерно с 29-30 марта. Для этого они должны предварительно записаться в список ожидания в приложении "Дия", через контакт-центры Минздрава или семейных врачей.

Напомним, что пока в Украине вакцинируют только одним препаратом - CoviShield (произведенным в Индии AstraZeneca). Вскоре Украина ожидает китайский препарат Sinovac. Президент Владимир Зеленский сообщал, что поставка должна состояться до конца марта.

Кроме того, украинцы должны получить Pfizer в рамках инициативы COVAX.