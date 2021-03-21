В больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИ

По состоянию на утро 21 марта в больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов.

В больницах Харькова не хватает мест для больных ковидом, - СМИ
Фото: terminovo.te.ua

Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на врача-инфекциониста, консультанта областной инфекционной больницы Владимира Корсунова.

По его словам, по состоянию на утро 21 марта в больнице, рассчитанной на 300 мест, находилось 296 пациентов с тяжелым течением болезни.

Экс-советник главы Харьковской областной государственной администрации, волонтер Наталья Попова опубликовала в Facebook фото из Харьковской городской больницы №13, на котором видно, что койки с пациентами стоят в коридорах.

Также волонтер сообщила, что две последних ночи скорые везли пациентов с ковидом из Харькова в больницы Богодухова и Чугуева, и теперь эти медучреждения тоже заполнены.

Сегодня в центре Харькова прошел крестный ход, организованный Харьковской епархией Украинской православной церкви (Московский патриархат), передает NewsRoom.

Напомним, 20 марта в Харьковской области заболели ковидом 879 человек, 12 пациентов умерли. В период пандемии в регионе от осложнений умерли 1 803 человека.

Накануне Министерство здравоохранения обновило индикаторные признаки для определения регионов со значительным распространением ковида: Киевская область попала в "красную" зону.

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