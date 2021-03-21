В мире от ковида выздоровело 99 548 971 человек

Количество случаев коронавируса возросло до 123 578 552.

В мире от ковида выздоровело 99 548 971 человек
Фото: Київрада

По состоянию на 21 марта количество случаев коронавируса в мире выросло до 123 578 552.

Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло 2 724 013 человек, выздоровело 99 548 971 человек.

Сейчас ковидом болеют 21 305 568 человек, 0,4% из них (90 212) - в тяжелом или критическом состоянии.

Фото: скриншот

Лидером мирового антирейтинга является США, где зафиксировано 30 485 146 случаев ковида, умерло в стране 554 899 человек.

На втором месте - Бразилия с 11 950 459 случаями и 292 856 смертями, а на третьем Индия, где ковидом заболели 11 605 673 жителя и зарегистрировано 159 821 летальный случай.

В Европе на первой позиции РоSSия, где заболело 4 456 869, а умерло 95 030 человек. Далее Великобритания: 4 291 271 случай и 126 122 смерти и Франция: 4 252 022 случая и 92 167 смертей.

Фото: скриншот

Украина на 16-м месте в мировом рейтинге и на 8-м в Европе. Отметим, по состоянию на 21 марта с начала пандемии в Украине заболело 1 546 363 человека, выздоровело 1 257 849 человек, летальных случаев - 29 941, проведено 7 659 777 ПЦР-тестирований.

Генеральный директор немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что карантинные ограничения в большинстве стран Европы и в США будут сняты до осени.

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