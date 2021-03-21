На Киевщине разоблачили группу лиц, незаконно удерживавших людей в "реабилитационном центре"

Большинство удерживаемых не страдают ни алкогольной, ни на наркозависимостью.

На Киевщине разоблачили группу лиц, незаконно удерживавших людей в "реабилитационном центре"
Фото: npu.gov.ua

Полицейские Киевщины разоблачили группу лиц, незаконно удерживавших людей в псевдореабилитационном центре.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"В учреждение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные от родственников. Впрочем, вместо медицинской терапии они оказались в условиях лишения свободы и подвергались пыткам", - говорится в сообщении.

20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпене возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полицейские установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу находился один из "реабилитационных центров", что в селе Петропавловская Борщаговка.

"Правоохранители установили, что в так называемом реабилитационном центре незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни на наркозависимостью. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Обитатели «центра» подвергались пыткам. Установлено, что этот так называемый центр не имеет никакой разрешительной документации на ведение какой бы то ни было медицинской практики", - говорится в сообщении.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их реабилитацию, а на самом деле - лечения не проводили, а истязали людей.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта и устанавливают других причастных лиц.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в 2019 году в МВД обсудили проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых.

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