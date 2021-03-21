На Драгобрате спасатели всю ночь искали сноубордиста

Во время очередного спуска мужчина съехал не в ту сторону и заблудился.

На Закарпатье раховские горные спасатели искали сноубордиста, который заблудился в горах в районе долины Драгобрат.

Об этом сообщили местные спасатели.

В субботу, 20 марта, в 16:46 в Службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что его товарищ прислал ему смс-сообщение о том, что он заблудился.

Спасатели выяснили, что заблудившимся является 27-летний житель пгт Буштино Тячевского района. Закарпатец поднялся на гору подъемником "Вершина Карпат" и катался на сноуборде вне установленных горнолыжных трасс.

Фото: ГСЧС

Во время очередного спуска человек съехал не в ту сторону и заблудился.

Поскольку мобильной связи с заблудившимся не было и установить точное его местонахождение не оказывалось возможным, спасатели привлекли работников Раховской горной поисково-спасательной группы.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

"Обследуя горную местность, спасатели уже утром в 6:35 нашли заблудившегося в лесном массиве в районе долины Крачуняска. Мужчину доставили в место временного проживания - на горнолыжный комплекс «Драгобрат». Состояние его здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался", - говорится в сообщении.

Мужчину искали 16 спасателей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, закарпатские спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева, который потерялся в районе горы Гемба в ночь с 13 на 14 февраля.

12 марта спасатели нашли пятерых киевлян в горах на Закарпатье.

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