На Ровенщине полицейские нашли у мужчины три мешка янтаря
Ориентировочная стоимость камней по ценам "черного" рынка составляет 200 тысяч гривен.
На Ровенщине в селе Полицы полицейские остановили автомобиль с 43 килограммами янтаря.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.
При осмотре правоохранителями транспортного средства было обнаружено 3 мешка с янтарем.
Ориентировочная стоимость янтаря по ценам "черного" рынка составляет 200 тысяч гривен.
Водитель - 32-летний житель села Большие Цепцевичи позволил полицейским сектора реагирования осмотреть транспортное средство.
Правоохранители в багажном отделении обнаружили три мешка с камнями янтаря-сырца, который в итоге изъяли.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 240-1 (незаконная перевозка янтаря) Уголовного кодекса Украины его будут направлять на экспертизу.
По ее результатам будет решаться вопрос о сообщении 32-летнему жителю села Большие Цепцевичи о подозрении в совершении преступления.
Транспортное средство изъяли и поместили на территорию местного отделения полиции.