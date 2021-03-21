На Ровенщине полицейские нашли у мужчины три мешка янтаря

Ориентировочная стоимость камней по ценам "черного" рынка составляет 200 тысяч гривен.

На Ровенщине в селе Полицы полицейские остановили автомобиль с 43 килограммами янтаря.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

При осмотре правоохранителями транспортного средства было обнаружено 3 мешка с янтарем.

Ориентировочная стоимость янтаря по ценам "черного" рынка составляет 200 тысяч гривен.

Водитель - 32-летний житель села Большие Цепцевичи позволил полицейским сектора реагирования осмотреть транспортное средство.

Правоохранители в багажном отделении обнаружили три мешка с камнями янтаря-сырца, который в итоге изъяли.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 240-1 (незаконная перевозка янтаря) Уголовного кодекса Украины его будут направлять на экспертизу.

По ее результатам будет решаться вопрос о сообщении 32-летнему жителю села Большие Цепцевичи о подозрении в совершении преступления.

Транспортное средство изъяли и поместили на территорию местного отделения полиции.