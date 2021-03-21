В Киеве ковидом заболели еще 434 человека

Умерли 28 человек.

В Киеве за минувшие сутки, 20 марта, выявили 434 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Cреди них - 264 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и в Оболонском (86).

Умерли 28 человек.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 107 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 152 637. Коронавирус преодолели 101 452 жителя. За период пандемии в столице 3 062 летальных случая от вируса.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Украине было зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 166 летальных случаев.

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