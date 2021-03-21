Сильнейшее за полвека наводнение на востоке Австралии разрушает дома, дороги и ломает деревья

Свои дома покинули почти 4 тыс. человек.

Проливные дожди на восточном побережье Австралии привели к сильнейшему за последние полвека наводнению в ряде районов страны.

Об этом пишет Интерфакс.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (наиболее густонаселенный штат Австралии с населением 8 миллионов человек) Глэдис Береджиклян заявила, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось изначально.

Фото: ЕРА/UPG

"Вчера мы надеялись, что такое случается только раз в 20 лет, а теперь все выглядит как событие, которое происходит один раз в 50 лет", - сказала она на телевизионном брифинге.

Людям в некоторых районах северо-запада Сиднея рекомендовали покинуть свои дома посреди ночи, поскольку потоки воды вызвали массовые разрушения.

Фото: ЕРА/UPG

Свои дома покинули почти 4 тыс. человек, около 1 тысяч попросили помощи для эвакуации.

На кадрах из телерепортажей и социальных сетей видно, как быстрая масса воды разрушает дома, дороги, ломает деревья и повреждает дорожную инфраструктуру. Аварийные службы оценивают общее количество поврежденных домов в сотнях.

Фото: ЕРА/UPG

Несколько крупных дорог по всему штату закрыты, многие школы отменили занятия в понедельник.

Метеорологи сообщили, что ливень будет продолжаться еще несколько дней. Аварийные бригады зафиксировали около 6 тыс. вызовов с просьбой о помощи, в том числе почти 700 прямых призывов к спасению.

Фото: ЕРА/UPG

По сообщениям СМИ , экстремальные погодные условия повлияли на доставку вакцины от COVID-19 по всему Новому Южному Уэльсу, нарушив планы страны по доставке вакцины для почти 6 млн человек.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG