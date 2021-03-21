За сутки от ковида привили 3 968 украинцев
В листе ожидания - 305 281 человек.
За субботу, 20 марта 2021 года, в Украине от ковида было привито 3 968 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 40 прививок;
Волынская область - 100 прививок;
Днепропетровская область - 260 прививок;
Донецкая область - 140 прививок;
Житомирская область - 100 прививок;
Закарпатская область - 90 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 228 прививок;
Киевская область - 550 прививок;
Кировоградская область - 50 прививок;
Луганская область - 150 прививок;
Львовская область - 150 прививок;
г. Киев - 270 прививок;
Николаевская область - 120 прививок;
Одесская область - 30 прививок;
Полтавская область - 180 прививок;
Ровенская область - 160 прививок;
Сумская область - 130 прививок;
Тернопольская область - 120 прививок;
Харьковская область - 210 прививок;
Херсонская область - 250 прививок;
Хмельницкая область - 160 прививок;
Черновицкая область - 60 прививок;
Черниговская область - 110 прививок;
Черкасская область - 250 прививок.
По состоянию на 20 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.
С начала прививочной кампании привито 108 310 человек, из них 108 309 получили первую дозу, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о освобождении производителей противоковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия .