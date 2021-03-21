За сутки от ковида привили 3 968 украинцев

В листе ожидания - 305 281 человек.

За субботу, 20 марта 2021 года, в Украине от ковида было привито 3 968 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 40 прививок;

Волынская область - 100 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 140 прививок;

Житомирская область - 100 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 228 прививок;

Киевская область - 550 прививок;

Кировоградская область - 50 прививок;

Луганская область - 150 прививок;

Львовская область - 150 прививок;

г. Киев - 270 прививок;

Николаевская область - 120 прививок;

Одесская область - 30 прививок;

Полтавская область - 180 прививок;

Ровенская область - 160 прививок;

Сумская область - 130 прививок;

Тернопольская область - 120 прививок;

Харьковская область - 210 прививок;

Херсонская область - 250 прививок;

Хмельницкая область - 160 прививок;

Черновицкая область - 60 прививок;

Черниговская область - 110 прививок;

Черкасская область - 250 прививок.

По состоянию на 20 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 305 281 человек.

С начала прививочной кампании привито 108 310 человек, из них 108 309 получили первую дозу, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о освобождении производителей противоковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия .