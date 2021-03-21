Пиротехники уничтожили артснаряд времен Второй мировой войны в Хмельницкой области

В субботу, 20 марта, пиротехники Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области уничтожили артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили местные спасатели.

"Взрывоопасный предмет был обнаружен накануне в лесном урочище «Черный лес», который находится недалеко от пгт Ярмолинцы Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Снаряд уничтожили в специально отведенном месте.

"ГСЧС Украины обращается к гражданам с предостережением соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Ни в коем случае не берите их в руки, не перевозите, не разбирайте, тем более, не бросайте их в огонь - это очень опасно! Немедленно сообщите об опасной находке в ближайшее подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по телефону "101", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Сумской области пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили немецкую авиационную бомбу SC-500 времен Второй мировой войны.