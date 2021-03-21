За прошедшие сутки в Украине - еще 11 145 новых случаев ковида
Зафиксировано 166 летальных случаев.
За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине было зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса, в частности заболели 585 детей и 199 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Зафиксировано 166 летальных случаев.
Также за минувшие сутки госпитализировано 4 838 человек, выписаны из больниц 4 746 человек, выздоровело 3 877 человек.
За сутки произведено 68 776 тестирований: методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6 443, 27 093 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 434 случая;
Винницкая область - 664 случая;
Волынская область - 173 случая;
Днепропетровская область - 760 случаев;
Донецкая область - 373 случая;
Житомирская область - 814 случаев;
Закарпатская - 367 случаев;
Запорожская область - 274 случая;
Ивано-Франковская область - 331 случай;
Киевская область - 654 случая;
Кировоградская область - 95 случаев;
Луганская область - 23 случая;
Львовская область - 1 117 случаев;
Николаевская область - 353 случая;
Одесская область - 660 случаев;
Полтавская область - 267 случаев;
Ровенская область - 217 случаев;
Сумская область - 388 случаев;
Тернопольская область - 376 случаев;
Харьковская область - 879 случаев;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 740 случаев;
Черкасская область - 291 случай;
Черновицкая область - 418 случаев;
Черниговская область - 312 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 1 546 363 человека, выздоровели 1 257 849 человек, летальных исходов - 29 941, проведено 7 659 777 ПЦР-тестирований.
Напомним, в пятницу, 19 марта, в Украине было зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек. Больше всего больных в Киеве и Львовской области.