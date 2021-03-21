За прошедшие сутки в Украине - еще 11 145 новых случаев ковида

Зафиксировано 166 летальных случаев.

За прошедшие сутки в Украине - еще 11 145 новых случаев ковида
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине было зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса, в частности заболели 585 детей и 199 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Зафиксировано 166 летальных случаев.

Также за минувшие сутки госпитализировано 4 838 человек, выписаны из больниц 4 746 человек, выздоровело 3 877 человек.

За сутки произведено 68 776 тестирований: методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6 443, 27 093 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 434 случая;

Винницкая область - 664 случая;

Волынская область - 173 случая;

Днепропетровская область - 760 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 814 случаев;

Закарпатская - 367 случаев;

Запорожская область - 274 случая;

Ивано-Франковская область - 331 случай;

Киевская область - 654 случая;

Кировоградская область - 95 случаев;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 1 117 случаев;

Николаевская область - 353 случая;

Одесская область - 660 случаев;

Полтавская область - 267 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 388 случаев;

Тернопольская область - 376 случаев;

Харьковская область - 879 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 740 случаев;

Черкасская область - 291 случай;

Черновицкая область - 418 случаев;

Черниговская область - 312 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 546 363 человека, выздоровели 1 257 849 человек, летальных исходов - 29 941, проведено 7 659 777 ПЦР-тестирований.

Напомним, в пятницу, 19 марта, в Украине было зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек. Больше всего больных в Киеве и Львовской области.

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