Надя Дорофеева выпустила свой первый сольный мини-альбом, в который вошли пять композиций. Две из них исполнительница представила накануне, а вот три из них еще не слышал никто. В Сети появилось live-видео на все треки.

По словам украинской певицы, альбом родился на основе событий, которые произошли в жизни звезды: влюбленность, боль, страсть, наслаждение, зависимость - эти оттенки чувств знакомы каждому, и именно они звучат в первом мини-альбоме dofamin Нади Дорофеевой.

На YouTube уже появилось live-видео, в котором артистка исполнила все пять песен из альбома.

«Дофамин вырабатывается, когда человек получает удовольствие. Особенно активно это происходит, когда он влюблен», - отметила Надя Дорофеева.

Альбом dofamin – это чувства, выраженные в песнях: «А тебе», «Горит», «Бам Бам», «Вечеринка» и «Зависимость».

«Неожиданно, чувствительно, песни пахнут воспоминаниями, спасибо Дорофеева и всей команде», «Дорофеева это пример постоянного профессионального роста артиста. Начиная от группы поющих трусов в Крыму, затем ВиС и теперь сольный артист», «Всё-таки она-молодчинка: столько драйва, притягательна, пластично-легка. Просто СУПЕР!»

Поклонники пришли в восторг, выражая свои эмоции в комментариях:

В то время как Надя Дорофеева выпускает мини-альбом, ее супруг Владимир Дантес представил новую песню и клип на нее. Музыкальное видео снято в роскошном особняке супругов.