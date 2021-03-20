На Львовщине в горах искали трех туристов

Мужчин нашли ночью на окраине села Труханов.

В Стрыйском районе Львовской области спасатели нашли трех заблудившихся туристов.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

"20 марта в 2:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что вблизи с. Труханов (Сколевская МТО) Стрыйского района в лесу во время прогулки заблудились 3 туриста из г. Львов. Мужчины 1977, 1982 и 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Заблудившихся туристов нашли в 4:20 на окраине села, в медицинской помощи мужчины не нуждались, их доставили в отель.

К поискам туристов привлекли шестерых спасателей.

Напомним, закарпатские спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева , который потерялся в районе горы Гемба в ночь с 13 на 14 февраля.

12 марта спасатели нашли пятерых киевлян в горах на Закарпатье.