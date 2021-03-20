Назначено наказание мужчине, который ограбил киевлянку около терминала самообслуживания
Злоумышленник выхватил из рук женщины более 11 тысяч гривен.
Оболонский райсуд Киева назначил наказание мужчине, который ограбил киевлянку около терминала самообслуживания.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Злоумышленник выхватил из рук женщины более 11 тысяч гривен.
За совершенное правонарушение суд назначил ему наказание - четыре года тюремного заключения.
Напомним, что происшествие произошло в конце декабря 2020 года на улице Маршала Тимошенко. Правонарушитель вырвал из рук женщины деньги, когда она пыталась осуществить платеж в терминале самообслуживания.
Прохожий стал случайным свидетелем инцидента, догнал грабителя и вызвал полицию.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый 36-летний житель Винницы.
Следователь Оболонского управления полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.