Трансплантация органов от одного умершего мужчины была проведена за сутки четырем людям

В Украине на днях была проведена трансплантация органов от одного человека сразу четырем людям. Донором стал мужчина, умерший от обширного инсульта. Четырем пациентам достались сердце, печень и по одной почке умершего.

Об этих четырех, уникальных для Украины, операциях, рассказали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Все четыре операции по трансплантации органов были произведены в Запорожье. Именно там скончался безнадежный пациент.

Пересадка сердца длилась семь часов

Пересадкой сердца руководил лично директор Института сердца Борис Тодуров, под руководством которого сделали уже не одну трансплантацию органов в Украине.

"За прошлый год 10 раз такое было. Время сбора не превышает 15 минут. Сегодня 25 собирались. Это тяжелый пациент, у него была поменяна аорта, поменян клапан. После такой операции делать пересадку очень сложно. Дай Бог, чтобы все получилось", – поделился Тодуров своими переживаниями еще во время полета спецрейса из Киева в Запорожье.

Он также добавил, что на врачах лежит огромный груз ответственности. Ведь для тяжелых пациентов они – последняя надежда, и отчаявшиеся люди доверяют им безоговорочно.

Три часа – ровно столько и не больше отводит медицина для того, чтобы приступить к пересадке донорского сердца. Чем больше этот промежуток между изъятием сердца у мертвого пациента и началом пересадки живому, тем меньше шансов на успех. Поэтому в трансплантации органов каждая минута имеет цену жизни.

Тодуров лично руководил операцией по пересадке сердца, которая длилась 7 часов.

"Пожалуй, это была самая тяжелая пересадка из всех 10 последних", – сознался доктор уже после того, как все было сделано.

Но при этом он также отметил, что операцию удалось провести даже лучше, чем прогнозировали сами медики.

Чьи жизни были спасены

Новое сердце досталось 37-летнему Александру. Печень пересадили 46-летнему Владиславу. 32-летний Алексей и 42-летний Владимир получили по новой почке.

Огромную роль в спасении людей сыграла санитарная авиация

В МВД объявили о возрождении санавиации. Переоценить этот факт невозможно. Ведь во многих случаях именно оперативность действий является одним из решающих факторов спасения жизни. Так, Александра с пересаженным сердцем срочно самолетом доставили в Институт сердца в Киеве . Там он будет проходить восстановление после операции.

Практически все эти, без преувеличения, судьбоносные сутки заняли время с 21:30 15 марта до 16:42 16 марта. Без самолета все было бы намного дольше, да и, пожалуй, бессмысленно.

В ведомстве Авакова анонсировали возрождение санавиации в Украине. Уже с апреля этого года вертолеты МВД с бригадами медиков будут круглосуточно дежурить во Львове и Киеве . А затем, постепенн воздушная авиация охватит всю территорию Украины. В общем, санитарный флот будет состоять из 55 вертолетов Airbus.

В Украине с 1 января уже можно дать согласие на донорство органов

Благодаря принятому новому закону, с 1 января каждый совершеннолетний украинец теперь может дать прижизненное согласие на донорство органов в случае его смерти.

"Человек, достигший совершеннолетия, может написать заявление и ему поставят отметку либо в паспорте, либо в правах, о том, что он при жизни дал согласие на забор своих органов", - объяснил Борис Тодуров.

Такое согласие могло бы спасти десятки, если не сотни, людей, которые из последних сил борются за жизнь. По словам доктора Тодурова, в Украине ежегодно в трансплантации органов нуждаются около 5 тысяч людей.

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, вскоре такое заявление можно будет найти и заполнить при помощи мобильного приложения "Дія".

Напомним, в Украине уже вскоре может начать работать программа трансплантации органов. В прошлом году планировалось, что это может произойти с 2022 года. Однако все упирается в деньги.