Киев и Одесская область официально перейдут в "красную зону" 23 марта

В столице и в Одесской области будут установлены соответствующие ограничительные меры.

Киев и Одесская область официально перейдут в "красную зону" 23 марта
Фото: news.dtkt.ua

С 23 марта в Киеве и Одесской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.

Соответствующее решение приняла на внеочередном заседании 20 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

В столице и в Одесской области будут установлены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для высокого уровня эпидопасности.

Напомним, Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную зону" карантина 20 марта, а Киев стал "красным" 19 марта.

Житомирская область перешла в "красную зону" 3 марта, Закарпатская - 8 марта, Черновицкая - 1 марта и Ивано-Франковская - 26 февраля.

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