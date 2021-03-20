Киев и Одесская область официально перейдут в "красную зону" 23 марта
В столице и в Одесской области будут установлены соответствующие ограничительные меры.
С 23 марта в Киеве и Одесской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.
Соответствующее решение приняла на внеочередном заседании 20 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил Министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
В столице и в Одесской области будут установлены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для высокого уровня эпидопасности.
Напомним, Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную зону" карантина 20 марта, а Киев стал "красным" 19 марта.
Житомирская область перешла в "красную зону" 3 марта, Закарпатская - 8 марта, Черновицкая - 1 марта и Ивано-Франковская - 26 февраля.