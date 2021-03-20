Дочь Ольги Фреймут получила паспорт Великобритании

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут стала гражданской Великобритании. 15-летняя Злата Митчелл показала поклонникам свой новый паспорт и похвасталась, что стала британкой.

На своей страничке в Инстаграм Злата Митчелл опубликовала историю, в которой показала свой новый британский паспорт. В комментарии к публикации девушка написала «Красивый паспорт. +быть британкой» и добавила смайлик в виде разбитого сердечка. Кадры были сделаны в аэропорту «Борисполь».

В том, что Злата получила паспорт Великобритании нет ничего удивительного. Отцом девушки является гражданин этой страны – Нил Митчелл. Ольга Фреймут родила дочь 17 февраля 2006 в Лондоне.

Согласно британским законам, дети, хотя бы один родитель которых является гражданином Великобритании, получает гражданство этой страны автоматически.

Злата Митчелл ведет свой аккаунт в соцсетях на английском языке, часто публикует собственные фото с подругами или с танцпола. В последнее время дочь Ольги Фреймут делится откровенными фото, например, в купальнике, или игривыми – в ванной с подругами.

Злата – старшая дочь украинской телеведущей. Спустя десять лет после рождения первенца, Ольга Фреймут вышла замуж за Владимира Локотко, в браке с которым родила сына Валерия и дочь Евдокию.

Напомним, ранее Ольга Фреймут откровенно рассказала о том, почему больше не работает телеведущей.