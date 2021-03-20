Суд оставил под стражей подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых

Всем четырем суд продлил арест без определения залога

Суд оставил под стражей подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых

Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения четырем подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской облпрокуратуры Дмитрия Чубенко.

"Всем четырем суд продлил содержание под стражей без определения залога", - сказал Чубенко.

Напомним, правительственная комиссия назвала причиной пожара в харьковском доме престарелых грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Пожар произошел 21 января 2021 года в жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, по улице Нижней Гиевской, 150 в Харькове. Всего в здании на момент пожара находилось 37 человек: 4 - персонал, 33 - старики. Трагедия унесла жизни 15 человек, погибших на месте пожара.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Владелицу дома и еще трех человек задержали. 22 января им объявили о подозрении, а 23 января Киевский районный суд Харькова поместил подозреваемых под стражу без определения залога.

Правительственная комиссия была создана в день трагедии. В ее состав вошли представители ГСЧС, МВД, Минсоцполитики, Минюста, Минхздрава, Харьковской облгосадминистрации и других органов власти. Возглавил комиссию Чернышов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагический пожар в заведении для пожилых людей в Харькове должен стать толчком к реформированию всей системы таких учреждений.

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