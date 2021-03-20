На Сумщине обезвредили немецкую авиационную бомбу времен Второй мировой войны

Пролежав в земле более 70 лет, она все еще угрожала людям.

В Сумской области пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили немецкую авиационную бомбу SC-500 времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального центра.

Бомбу накануне обнаружили местные лесники на расстоянии 500 м от села Неплюево Шосткинского района. О находке срочно сообщили на линию экстренного вызова "101".

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Пролежав в земле более 70 лет, она все еще угрожала людям.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

"Пиротехники осторожно поместили авиабомбу в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали на специальную площадку подрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, летом прошлого года в Харьковской области из-за взрыва артснаряда времен Второй мировой погиб 39-летний мужчина.

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