Слава Каминская после распада «НеАнгелы» выпускает сольную песню

Слава Каминская 15 лет пела в группе «НеАнгелы». Недавно девушки сообщили, что их совместная деятельность заканчивается, и каждая из них идет своей дорогой. Вскоре рыжеволосая исполнительница обрадовала поклонников новостями о выходе ее первой сольной песни под названием «911».

Известная украинская певица Слава Каминская анонсировала выход своего первого трека как сольной исполнительницы. Сегодня звезда опубликовала тизер предстоящего клипа, который, видимо, выйдет в один день с композицией.

«Я не 911. Скоро…» - отметила в подписи к посту рыжеволосая красотка.

В кадре можно увидеть Славу Каминскую в нескольких ярких нарядах. Свою сольную карьеру артистка начинает под именем, которое, как она отметила, написано у нее в паспорте – «Slava Kaminska».

«Или уйди, или люби меня», - гласят строчки из песни артистки.

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Напомним, Слава Каминская призналась, что изменяла мужу.