Одесская область по индикаторным показателям попала в "красную зону" карантина

В течение последних трех дней коэффициент выявления случаев болезни в области превысил установленный предел в 20%.

Одесская область попала в "красную зону" карантина, в этой зоне ранее оказались столица и еще четыре региона.

Об этом говорится в таблице индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19, обновленной по состоянию на 20 марта.

В частности, в течение последних трех дней коэффициент выявления случаев инфицирования в области превысил установленный предел в 20%: 17 марта - 20,6%, 18 марта - 20,3%, 19 марта - 21%.

Кроме Одесской области, в "красной зоне" находится Киев , Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В то же время в "оранжевой" зоне: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы - "оранжевые", в "зеленой" зоне нет ни одной области.

Напомним, "красный" уровень устанавливается для регионов, если в течение трех дней превышен 2 или более показателей:

1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%,

2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 000 населения - менее 300,

3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 000 населения - более 60,

4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%,

5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

"Красный" уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министра здравоохранения в течение 48 часов.

Решение об отмене "красного" уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.