Еще 1 070 киевлян заболели коронавирусом
В больницы столицы госпитализировали 126 пациентов.
В пятницу, 19 марта, в Киеве обнаружили 1 070 больных коронавирусом. Умерли 19 человек.
Об этом сообщили в Киевсовете.
Среди них: 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (191), Дарницком (177) и в Оболонском (143).
В больницы столицы госпитализировали 126 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 541 человек.
Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодняшний день уже 152 203. Коронавирус преодолели 101 345 киевлян. За период пандемии в городе зафиксировали 3 034 летальных случая от вируса.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 марта, в Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек. Больше всего больных в Киеве и Львовской области.