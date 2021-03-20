Еще 1 070 киевлян заболели коронавирусом

В пятницу, 19 марта, в Киеве обнаружили 1 070 больных коронавирусом. Умерли 19 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Среди них: 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (191), Дарницком (177) и в Оболонском (143).

В больницы столицы госпитализировали 126 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 541 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодняшний день уже 152 203. Коронавирус преодолели 101 345 киевлян. За период пандемии в городе зафиксировали 3 034 летальных случая от вируса.