В Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек

Больше всего больных в Киеве и Львовской области.

За прошедшие сутки, 19 марта, в Украине выявлено 15 292 новых случая коронавирусной болезни, в частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 260.

Госпитализированы 4 369 человек, из больниц выписаны 3 374 человека, выздоровели - 5 190.

За сутки проведено 114 719 тестирований: методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398 и 40 521 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1070 случаев;

- 1070 случаев; Винницкая область - 823 случая;

Волынская область - 240 случаев;

Днепропетровская область - 1104 случая;

Донецкая область - 583 случая;

Житомирская область - 1082 случая;

Закарпатская область - 366 случаев;

Запорожская область - 485 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 1036 случаев;

Кировоградская область - 137 случаев;

Луганская область - 115 случаев;

Львовская область - 1180 случаев;

Николаевская область - 408 случаев;

Одесская область - 1037 случаев;

Полтавская область - 400 случаев;

Ровенская область - 432 случая;

Сумская область - 564 случая;

Тернопольская область - 598 случаев;

Харьковская область - 754 случая;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 871 случай;

Черкасская область - 582 случая;

Черновицкая область - 539 случаев;

Черниговская область - 386 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели - 1 253 972, летальных случаев - 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестирований.

Напомним, в четверг, 18 марта, в Украине обнаружили почти 16 тыс. новых больных ковидом, выздоровели 4 592 человека, 262 - умерли.