В Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек
Больше всего больных в Киеве и Львовской области.
За прошедшие сутки, 19 марта, в Украине выявлено 15 292 новых случая коронавирусной болезни, в частности, заболели 797 детей и 367 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 260.
Госпитализированы 4 369 человек, из больниц выписаны 3 374 человека, выздоровели - 5 190.
За сутки проведено 114 719 тестирований: методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398 и 40 521 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 1070 случаев;
- Винницкая область - 823 случая;
- Волынская область - 240 случаев;
- Днепропетровская область - 1104 случая;
- Донецкая область - 583 случая;
- Житомирская область - 1082 случая;
- Закарпатская область - 366 случаев;
- Запорожская область - 485 случаев;
- Ивано-Франковская область - 410 случаев;
- Киевская область - 1036 случаев;
- Кировоградская область - 137 случаев;
- Луганская область - 115 случаев;
- Львовская область - 1180 случаев;
- Николаевская область - 408 случаев;
- Одесская область - 1037 случаев;
- Полтавская область - 400 случаев;
- Ровенская область - 432 случая;
- Сумская область - 564 случая;
- Тернопольская область - 598 случаев;
- Харьковская область - 754 случая;
- Херсонская область - 90 случаев;
- Хмельницкая область - 871 случай;
- Черкасская область - 582 случая;
- Черновицкая область - 539 случаев;
- Черниговская область - 386 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели - 1 253 972, летальных случаев - 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестирований.
Напомним, в четверг, 18 марта, в Украине обнаружили почти 16 тыс. новых больных ковидом, выздоровели 4 592 человека, 262 - умерли.