В Украине зафиксировано 15 292 новых случая ковида, выздоровели 5 190 человек

Больше всего больных в Киеве и Львовской области.

За прошедшие сутки, 19 марта, в Украине выявлено 15 292 новых случая коронавирусной болезни, в частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 260.

Госпитализированы 4 369 человек, из больниц выписаны 3 374 человека, выздоровели - 5 190.

За сутки проведено 114 719 тестирований: методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398 и 40 521 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 1070 случаев;
  • Винницкая область - 823 случая;
  • Волынская область - 240 случаев;
  • Днепропетровская область - 1104 случая;
  • Донецкая область - 583 случая;
  • Житомирская область - 1082 случая;
  • Закарпатская область - 366 случаев;
  • Запорожская область - 485 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 410 случаев;
  • Киевская область - 1036 случаев;
  • Кировоградская область - 137 случаев;
  • Луганская область - 115 случаев;
  • Львовская область - 1180 случаев;
  • Николаевская область - 408 случаев;
  • Одесская область - 1037 случаев;
  • Полтавская область - 400 случаев;
  • Ровенская область - 432 случая;
  • Сумская область - 564 случая;
  • Тернопольская область - 598 случаев;
  • Харьковская область - 754 случая;
  • Херсонская область - 90 случаев;
  • Хмельницкая область - 871 случай;
  • Черкасская область - 582 случая;
  • Черновицкая область - 539 случаев;
  • Черниговская область - 386 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели - 1 253 972, летальных случаев - 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестирований.

Напомним, в четверг, 18 марта, в Украине обнаружили почти 16 тыс. новых больных ковидом, выздоровели 4 592 человека, 262 - умерли.

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