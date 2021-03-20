От ковида привили еще 11 628 украинцев
В списке ожидания - 297 742 человека.
За пятницу, 19 марта, в Украине от коронавируса были привиты 11 628 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 210 прививок;
- Волынская область - 270 прививок;
- Днепропетровская область - 820 прививок;
- Донецкая область - 620 прививок;
- Житомирская область - 160 прививок;
- Закарпатская область - 320 прививок;
- Запорожская область - 350 прививок;
- Ивано-Франковская область - 458 прививок;
- Киевская область - 820 прививок;
- Кировоградская область - 290 прививок;
- Луганская область - 250 прививок;
- Львовская область - 790 прививок;
- г. Киев - 1050 прививок;
- Николаевская область - 500 прививок;
- Одесская область - 390 прививок;
- Полтавская область - 480 прививок;
- Ровенская область - 360 прививок;
- Сумская область - 500 прививок;
- Тернопольская область - 560 прививок;
- Харьковская область - 420 прививок;
- Херсонская область - 530 прививок;
- Хмельницкая область - 400 прививок;
- Черновицкая область - 260 прививок;
- Черниговская область - 350 прививок;
- Черкасская область - 470 прививок.
По состоянию на 19 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.
С начала прививочной кампании в Украине привиты 104 342 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) один человек.
Напомним, результаты исследования ВОЗ вакцины AstraZeneca не установили какого-либо общего увеличения случаев свертывания крови, но организация будет продолжать следить за ситуацией в дальнейшем. AstraZeneca - пока единственная доступная вакцина против коронавируса в Украине.