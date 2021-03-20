От ковида привили еще 11 628 украинцев

В списке ожидания - 297 742 человека.

За пятницу, 19 марта, в Украине от коронавируса были привиты 11 628 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 210 прививок;
  • Волынская область - 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 820 прививок;
  • Донецкая область - 620 прививок;
  • Житомирская область - 160 прививок;
  • Закарпатская область - 320 прививок;
  • Запорожская область - 350 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 458 прививок;
  • Киевская область - 820 прививок;
  • Кировоградская область - 290 прививок;
  • Луганская область - 250 прививок;
  • Львовская область - 790 прививок;
  • г. Киев - 1050 прививок;
  • Николаевская область - 500 прививок;
  • Одесская область - 390 прививок;
  • Полтавская область - 480 прививок;
  • Ровенская область - 360 прививок;
  • Сумская область - 500 прививок;
  • Тернопольская область - 560 прививок;
  • Харьковская область - 420 прививок;
  • Херсонская область - 530 прививок;
  • Хмельницкая область - 400 прививок;
  • Черновицкая область - 260 прививок;
  • Черниговская область - 350 прививок;
  • Черкасская область - 470 прививок.

По состоянию на 19 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

С начала прививочной кампании в Украине привиты 104 342 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) один человек.

Напомним, результаты исследования ВОЗ вакцины AstraZeneca не установили какого-либо общего увеличения случаев свертывания крови, но организация будет продолжать следить за ситуацией в дальнейшем. AstraZeneca - пока единственная доступная вакцина против коронавируса в Украине.

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