От ковида привили еще 11 628 украинцев

За пятницу, 19 марта, в Украине от коронавируса были привиты 11 628 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 210 прививок;

Волынская область - 270 прививок;

Днепропетровская область - 820 прививок;

Донецкая область - 620 прививок;

Житомирская область - 160 прививок;

Закарпатская область - 320 прививок;

Запорожская область - 350 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 прививок;

Киевская область - 820 прививок;

Кировоградская область - 290 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 790 прививок;

г. Киев - 1050 прививок;

- 1050 прививок; Николаевская область - 500 прививок;

Одесская область - 390 прививок;

Полтавская область - 480 прививок;

Ровенская область - 360 прививок;

Сумская область - 500 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 420 прививок;

Херсонская область - 530 прививок;

Хмельницкая область - 400 прививок;

Черновицкая область - 260 прививок;

Черниговская область - 350 прививок;

Черкасская область - 470 прививок.

По состоянию на 19 марта 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

С начала прививочной кампании в Украине привиты 104 342 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) один человек.

Напомним, результаты исследования ВОЗ вакцины AstraZeneca не установили какого-либо общего увеличения случаев свертывания крови, но организация будет продолжать следить за ситуацией в дальнейшем. AstraZeneca - пока единственная доступная вакцина против коронавируса в Украине.