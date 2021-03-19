В общежитии Киевского университета строительства и архитектуры произошел пожар

Спасатели эвакуировали шесть человек, пострадавших нет.

В пятницу, 19 марта, произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры, в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 марта в 14:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в общежитии на ул. Просвещения, 5, что в Соломенском районе столицы. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на третьем этаже 3-этажного здания. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 14:29 пожар был локализован, а в 14:50 ликвидирован.

В ходе тушения спасатели эвакуировали шесть человек с помощью трехколенной лестницы. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия ГСЧС.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.