В общежитии Киевского университета строительства и архитектуры произошел пожар
Спасатели эвакуировали шесть человек, пострадавших нет.
В пятницу, 19 марта, произошел пожар в общежитии Киевского национального университета строительства и архитектуры, в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"19 марта в 14:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в общежитии на ул. Просвещения, 5, что в Соломенском районе столицы. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на третьем этаже 3-этажного здания. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 14:29 пожар был локализован, а в 14:50 ликвидирован.
В ходе тушения спасатели эвакуировали шесть человек с помощью трехколенной лестницы. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.
Напомним, утром 12 марта в Киеве возник пожар в частном доме престарелых "Серебряный век". Жертв и пострадавших не было. Во время проверки в доме обнаружили 42 нарушения правил противопожарной безопасности. Также проверка показала два нарушения Кодекса гражданской защиты населения.