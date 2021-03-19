В Киеве за сутки подтвердили больше всего случаев ковида с начала года, 24 больных умерли

129 человек с коронавирусом госпитализировали, 258 киевлян преодолели болезнь.

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили 1 210 случаев коронавирусной болезни - больше всего с начала 2021 года.

Умерли 24 больных коронавирусом, выздоровели 258 пациентов. 129 человек с коронавирусом госпитализировали, сообщает в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184) районах.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 151 133. Всего коронавирусную болезнь преодолели 100 804 киевлянина. За период пандемии в столице зафиксировано 3 015 летальных случаев от ковида.

Как сообщалось, киевские больницы за сутки стали расходовать столько же кислорода, сколько раньше за год. Кислородная поддержка нужна почти всем госпитализированным с ковидом.

По обновленным данным Минздрава, 19 марта Киев по индикаторным показателям попал в "красную" зону.