Киевские больницы за сутки стали тратить столько же кислорода, сколько раньше за год

В Киевской клинической больнице №4 за сутки теперь тратят столько же кислорода, сколько раньше уходило за год.

Об этом мэру Виталию Кличко сообщила главный врач Татьяна Мостепан.

"Буквально за минувшие сутки почти 3,5 тонны кислорода пошло на больных. У нас такое раньше было на год", - сказала Мостепан.

"В больнице очень сложная и напряженная ситуация. Больница практически заполнена. Почти 95% пациентов находятся на кислородной поддержке, с тяжелым течением. Врачи очень уставшие, валятся с ног", - рассказала врач.

По словам Кличко, такая же ситуация сейчас во всех других киевских больницах, где принимают больных ковидом.

"Заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30%, а теперь она более 74%", - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

Заболеваемость с января увеличилась в два раза и продолжает расти, количество госпитализированных - тоже вдвое. Летальность от вируса увеличилось в полтора раза, ежесуточно фиксируют до 30 смертей.

"Я лично знаю многих людей, которые заболели уже во второй раз. Вирус не отступил, он стал более агрессивным и с более тяжелыми последствиями", - сказал Кличко.