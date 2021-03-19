Киев по индикаторным показателям попал в "красную" зону

Город Киев по индикаторным показателям, определяющим регионы со значительным распространением ковида, впервые попал в "красную" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В столице в последние три дня загруженность коек с кислородом превышает пороговое значение 65% (по состоянию на 18 марта - 71,4%), а уровень госпитализаций вплотную приблизился к показателю в 100 пациентов на 100 тыс. населения при максимально допустимой норме 60 на 100 тыс. населения.

Теперь должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая официально введет локдаун на территории города.

К "красной" зоне также относятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, в которых жесткие карантинные ограничения действуют с конца февраля или начала марта.

Одиннадцать регионов Украины находятся в предупредительной "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой" (за исключением оккупированных районов).

Напомним, что Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила с 20 марта ввести жесткие карантинные ограничения с запретом на работу учреждений культуры, торговых центров, кафе и ресторанов. Также запрещены массовые и развлекательные мероприятия, установлены ограничения на богослужения.

Общественный транспорт должен работать в обычном режиме (с количеством пассажиров на местах для сидения 50%).