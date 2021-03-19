Киев по индикаторным показателям попал в "красную" зону

Столица Украины идет на локдаун.

Киев по индикаторным показателям попал в "красную" зону
Фото: kyivcity.gov.ua

Город Киев по индикаторным показателям, определяющим регионы со значительным распространением ковида, впервые попал в "красную" зону.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В столице в последние три дня загруженность коек с кислородом превышает пороговое значение 65% (по состоянию на 18 марта - 71,4%), а уровень госпитализаций вплотную приблизился к показателю в 100 пациентов на 100 тыс. населения при максимально допустимой норме 60 на 100 тыс. населения.

Теперь должно состояться заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая официально введет локдаун на территории города.

К "красной" зоне также относятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, в которых жесткие карантинные ограничения действуют с конца февраля или начала марта.

Одиннадцать регионов Украины находятся в предупредительной "оранжевой" зоне, остальные - в "желтой" (за исключением оккупированных районов).

Напомним, что Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила с 20 марта ввести жесткие карантинные ограничения с запретом на работу учреждений культуры, торговых центров, кафе и ресторанов. Также запрещены массовые и развлекательные мероприятия, установлены ограничения на богослужения.

Общественный транспорт должен работать в обычном режиме (с количеством пассажиров на местах для сидения 50%).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Детский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" 8-летней модели и 13-летнего блогераДетский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" 8-летней модели и 13-летнего блогера
Украина перейдет на летнее время в 2021 году: когда переводить стрелки часовУкраина перейдет на летнее время в 2021 году: когда переводить стрелки часов
Спасатели отыскали пятерых киевлян в горах на ЗакарпатьеСпасатели отыскали пятерых киевлян в горах на Закарпатье
"Буковель" закрывают на карантин с 13 марта"Буковель" закрывают на карантин с 13 марта
Киев с 20 марта вводит локдаунКиев с 20 марта вводит локдаун
Блок рекламы


Похожие новости
Киев с 20 марта вводит локдаунКиев с 20 марта вводит локдаун
В Киеве полицейские разоблачили работников частной лаборатории, которые подделывали тесты на COVID-19В Киеве полицейские разоблачили работников частной лаборатории, которые подделывали тесты на COVID-19
Киев окажется в "красной" зоне через "несколько дней, максимум неделю", - КличкоКиев окажется в "красной" зоне через "несколько дней, максимум неделю", - Кличко
В "оранжевой" зоне оказались Киев и 16 областейВ "оранжевой" зоне оказались Киев и 16 областей
В Киеве обнаружили больше всего новых случаев коронавируса с начала года, умерли 25 человекВ Киеве обнаружили больше всего новых случаев коронавируса с начала года, умерли 25 человек
Весенние каникулы в школах Киева начнутся с 18 мартаВесенние каникулы в школах Киева начнутся с 18 марта
"Минера" киевского моста Метро Алексея Белько отправили на принудительное лечение"Минера" киевского моста Метро Алексея Белько отправили на принудительное лечение
В Киеве от коронавируса умерло еще 20 человекВ Киеве от коронавируса умерло еще 20 человек
В Киеве горел коллектор теплотрассы, мужчина получил ожогиВ Киеве горел коллектор теплотрассы, мужчина получил ожоги
В Киеве - еще 439 случаев ковида, выздоровели 337 человекВ Киеве - еще 439 случаев ковида, выздоровели 337 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости