Церемонию вручения "Оскара" решили провести в очном формате

Вариант участия в мероприятии по Zoom не предусмотрен.

Церемонию вручения "Оскара" решили провести в очном формате
Церемония награждения "Оскар"
Фото: oscars.org

Церемония вручения кинопремии "Оскар"состоится в апреле в очном формате. Все приглашенные на церемонию пройдут тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на письмо организаторов номинантам.

"Конечно, вашей первой мыслью будет - можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно (...) Вариантов для Zoom, чтобы в таком формате присутствовать на шоу, не предусмотрено", - говорится в письме, которое публикует издание.

Отмечается, что на церемонии вручения кинопремии предусмотрена система, благодаря которой можно будет отслеживать результаты тестов на коронавирус участников и обслуживающего персонала.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Площадкой для "Оскара" станет театр Dolby в Лос-Анджелесе.

Претенденты на премию были объявлены 15 марта. На награды в номинации "Лучший фильм" в этом году претендуют "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Перспективная девушка" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

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