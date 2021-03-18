Моряки с затонувшего судна "Волго Балт 179" вернулись в Украину

Украинские моряки, спасенные с затонувшего в Черном море возле берегов Румынии судна "Волго Балт 179" (Volgo Balt 179), в четверг, 18 марта, в сопровождении сотрудников посольства Украины в Румынии прибыли в пункт пересечения границы Рени (Украина).

Фото: facebook.com/Ukr.Embassy.Romania

Фото: facebook.com/Ukr.Embassy.Romania

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

"После оформления въезда на территорию нашего государства, украинские граждане организовано проследуют в г. Одессу, где их встретят представители компании-оператора затонувшего судна Volgo Balt 179", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья всех десяти спасенных моряков удовлетворительное.

Отмечается, что в период пребывания на территории Румынии моряки были обеспечены всем необходимым и прошли соответствующие лечебно-профилактические процедуры для организации их безопасной транспортировки в Украину.

Напомним, 11 марта возле берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. Спасателям удалось спасти десять моряков, два человека погибли, еще один моряк пропал без вести. Судно пошло ко дну за 76 миль от берега.