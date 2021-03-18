Локдаун вводят на территории Львовской области
Ограничения будут действовать с 19 по 29 марта.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом областная комиссия ТЭБ и ЧС решила усилить ограничительные меры на территории Львовской области, начиная с 19 марта.
Пока усиление карантина планируют до 29 марта с возможным продлением, информирует пресс-служба Львовской ОГА.
"Усиление карантинных ограничений неотвратимо. Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям, определенным постановлением от 9 декабря, для «оранжевого» уровня эпидемиологической опасности, рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения", - отметил первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годык.
Ограничительные меры предусматривают запрет на:
1) деятельность заведений питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме работы на вынос и доставки;
2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
4) деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; однако разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи.
5) прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, киносъемок;
6) работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий);
7) проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;
8) работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
9) деятельность непродовольственных рынков.
Напомним, с 19 марта жесткий карантин на 10 дней вводят во Львове. Ограничения касаются работы ресторанов, кафе, ТРЦ, учреждений культуры и образования.
Сегодня стало известно, что в Киеве с 20 марта, в ночь с пятницы на субботу, усиливают карантинные ограничения. Они будут действовать три недели, до 9 апреля включительно.