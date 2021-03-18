Локдаун вводят на территории Львовской области

Ограничения будут действовать с 19 по 29 марта.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом областная комиссия ТЭБ и ЧС решила усилить ограничительные меры на территории Львовской области, начиная с 19 марта.

Пока усиление карантина планируют до 29 марта с возможным продлением, информирует пресс-служба Львовской ОГА.

"Усиление карантинных ограничений неотвратимо. Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем принять решение, что дополнительно к карантинным ограничениям, определенным постановлением от 9 декабря, для «оранжевого» уровня эпидемиологической опасности, рекомендовать руководителям органов местного самоуправления установить на административных территориях дополнительные ограничения", - отметил первый заместитель главы Львовской ОГА Андрей Годык.

Ограничительные меры предусматривают запрет на:

1) деятельность заведений питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме работы на вынос и доставки;

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

4) деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения; однако разрешена деятельность банков, почты, ветеринарных клиник, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи.

5) прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, киносъемок;

6) работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий);

7) проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;

8) работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

9) деятельность непродовольственных рынков.

Напомним, с 19 марта жесткий карантин на 10 дней вводят во Львове. Ограничения касаются работы ресторанов, кафе, ТРЦ, учреждений культуры и образования.