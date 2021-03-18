Тина Кароль сообщила поклонникам печальные новости об отмене концертов

Тина Кароль расстроила своих фанатов, сообщив им печальные новости. Артистка заявила, что ее ближайшие концерты были отменены. Звезда подчеркнула, что причины данного решения от нее не зависят.

В личном аккаунте в Инстаграм украинская певица поблагодарила всех своих поклонников, которые купили билеты на ее концерты и с нетерпением ждали выступления. Однако им не суждено сбыться в ближайшее время.

«Сильно благодарю поклонников и всех, кто ожидал концертов. В независящей от меня ситуации они не случатся. Все будьте здоровы! Мои Свои», - отметила в публикации Тина Кароль.

Судя по всему, причиной стал резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции на Западе Украины.

Согласно концертному расписанию звезды в ближайшее время на март у нее планировались выступления в Ровенской, Львовской и Волынской областях.

17 марта поклонники должны были увидеть Тину Кароль в Дубно, 18-го числа – в Червонограде, а 19-го во Владимир-Волынском. Пока неизвестно, когда состоятся концерты звезды, однако отмечаются, что все купленные билеты остаются действительными.

Напомним, Тина Кароль в топе с глубоким декольте похвасталась своей красотой.