В мире зафиксировали более полумиллиона случаев ковида за сутки

Это - самый высокий показатель с 30 января.

За прошедшие сутки, 16 марта, в мире обнаружили 528 845 новых больных COVID-19. Это - самый высокий показатель с 30 января, когда сообщалось о 529 999 больных.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

В частности, в Бразилии обнаружили 90 830 новых случаев, в США - 62 794, во Франции - 38 501.

Кроме того, 35 838 новых больных - в Индии, 25 052 - в Польше .

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом. Отметку в 15 тыс. заболевших суточная статистика пересекла впервые с декабря.