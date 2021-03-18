В Украине впервые с декабря обнаружили более 15 000 новых инфицированных коронавирусом
Рекордсменом по количеству стал Киев.
В Украине за минувшие сутки обнаружили 15 053 новых случая инфицирования коронавирусом. Отметку в 15 тыс. заболевших суточная статистика пересекла впервые с декабря.
Было проведено 53 039 ПЦР-тестов на ковид. Госпитализировали 4 376 человек, умерли - 267, выздоровели - 6 514 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За все время пандемии заболели 1 504 076 человек, выздоровели - 1 244 190, умерли - 29 523.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях", - отметил Степанов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 1092 случая;
- Винницкая область - 751 случай;
- Волынская область - 330 случаев;
- Днепропетровская область - 655 случаев;
- Донецкая область - 651 случай;
- Житомирская область - 1398 случаев;
- Закарпатская - 614 случаев;
- Запорожская область - 428 случаев;
- Ивано-Франковская область - 559 случаев;
- Киевская область - 727 случаев;
- Кировоградская область - 149 случаев;
- Луганская область - 74 случая;
- Львовская область - 1092 случая;
- Николаевская область - 424 случая;
- Одесская область - 997 случаев;
- Полтавская область - 394 случая;
- Ровенская область - 390 случаев;
- Сумская область - 570 случаев;
- Тернопольская область - 692 случая;
- Харьковская область - 732 случая;
- Херсонская область - 96 случаев;
- Хмельницкая область - 800 случаев;
- Черкасская область - 367 случаев;
- Черновицкая область - 596 случаев;
- Черниговская область - 475 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что за вчера в Украине подтвердили более 12 тысяч новых инфицированных. По данным анализа ученых Академии наук Украины, смертность весенней волны коронавируса в Украине уже превысила показатели осенней и будет расти как минимум до апреля.
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью локдаун объявил Львов. В "красной" зоне карантина находятся четыре области.