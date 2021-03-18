Киев с 20 марта вводит локдаун

Новые правила заработают в ночь с пятницы на субботу.

Киев с 20 марта вводит локдаун
Фото: ukrainepravo.com

В Киеве с 20 марта, в ночь с пятницы на субботу, усиливают карантинные ограничения. Они будут действовать три недели, до 9 апреля включительно. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

Будут запрещены:

  • работа учреждений культуры (кино, театры, музеи, концертные залы)
  • массовые, развлекательные мероприятия
  • работа ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов гигиены и бытовой химии)
  • религиозные служения, если нет 10 кв. метров на человека
  • работа кафе и ресторанов, кроме работы на вынос

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи, то же касается фитнес-залов (но запрещены групповые занятия). Детские сады будут работать как обычно, школы после каникул - дистанционно. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме (с количеством пассажиров в соответствии с количеством мест для сидения).

Кличко сообщил, что увеличивается количество госпитализированных: за сутки в больницу попали 148 человек, а еще больные с подозрением, пневмониями и гриппом. На сегодня в больницах - более 3300 больных коронавирусом. Заполненность мест - более 70%. Ситуация без преувеличения угрожающая. Правительство пока не внесло Киев в красную зону.

"Столица обратилась в Кабмин для расширения ограничений оранжевой зоны, но нас не услышали, Кабмин умыл руки. Премьер вчера заявил, что власть на местах может сама принимать решения, мы расцениваем это как право оперативно реагировать", - сообщил мэр.

Вчера Виталий Кличко заявил, что с такой динамикой заболеваемости столица окажется в красной карантинной зоне уже через несколько дней.

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