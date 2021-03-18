В Киеве полицейские разоблачили работников частной лаборатории, которые подделывали тесты на COVID-19

Стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1800 гривен.

В Киеве полицейские разоблачили работников частной лаборатории, которые организовали продажу справок с нужным результатом теста на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1800 гривен, в зависимости от срока "выполнения".

"Установлено, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева , который занимался распространением готовых справок. Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Издавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования", - рассказали в Нацполиции.

Также установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный.

По предварительным данным, только за период с февраля до настоящего времени участникам преступной группировки удалось продать не менее 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тыс. гривен.

Вчера, 17 марта, полицейские провели санкционированные обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тыс. грн наличных в различных валютах, "черновые" записи.

Предварительная квалификация: ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса.

Напомним, Европейский Союз хочет запустить систему COVID-сертификатов, которые дадут возможность путешествовать тем, кто сделал прививку против коронавируса, и тем, кто переболел.