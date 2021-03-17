Полиция: при взрыве в Боярке погиб крымчанин, который хотел отомстить бывшей подруге за долг

Полицейские Киевской области провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и установили личность мужчины, погибшего во время взрыва в городе Боярка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Погибшим оказался 34-летний уроженец оккупированного Крыма, который в течение длительного времени проживал в Киеве .

"Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которой он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить. Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, прогремел взрыв. К месту проживания женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - рассказали правоохранители.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Следствие еще продолжается, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

Напомним, 16 мая около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. В результате образовалась воронка, были повреждены трансформатор, линии электропередачи, четыре машины, окна и заборы пяти ближайших домов. Также сообщалось об одном погибшем мужчине.