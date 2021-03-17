Украинец стал самым молодым главным дирижером в Польше

25-летний украинец Ярослав Шемет стал художественным руководителем симфонического оркестра Силезской филармонии имени Генрика Николая Гурецкого в польском городе Катовице.

Официально он вступит в должность 1 апреля, говорится в сообщении на сайте филармонии.

25-летний дирижер с польско-украинскими корнями является самым молодым художественным руководителем филармонического оркестра в Польше , пишет польское издание Оnet.

"Начиная совместный путь с этим художником, наполненный взаимным вдохновением, я делаю ставку на его профессионализм, креативность и оригинальность", - сказал директор Силезской филармонии Адам Весоловский.

Ярослав Шемет является первым приглашенным дирижером оркестра Новой филармонии в Гамбурге, главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии во Львове INSO-Львов.

В Германии, Австрии, Чехии, Китае, Польше и Украине Ярослав Шемет дирижировал такими оркестрами, как Пражский симфонический оркестр, NFM Вроцлавской филармонии, оркестры Польской Балтийской филармонии, Лодзинской и Познанской филармоний, Молодежным симфоническим оркестром Украины (YSOU). Выступал в известной Elbphilharmonie в Гамбурге, Национальном музыкальном форуме (NFM) во Вроцлаве, Шанхайском большом театре, Харбинском оперном театре, а также на фестивалях в Байройте, Мюнхене и Гонконге. Он сотрудничал с такими выдающимися солистами, как Ларс Даниэльссон, Франческа Дего и Шимон Неринг.

В 17 лет Ярослав начал обучение с оркестрового дирижирования в Академии музыки имени Игнация Яна Падеревского в Познани в классе профессора Варцислава Кунца. Там создал оркестр Musique Moderne, который специализируется на исполнении современной музыки. Он также был инициатором и художественным руководителем проекта, известного как Польский симфонический оркестр, который собрал лучших музыкантов Польши . В 2018-2019 годах Ярослав Шемет был дирижером и ассистентом Оксаны Лынив, художественного руководителя Молодежного симфонического оркестра Украины (YSOU).

Желая постоянно расширять свой музыкальный кругозор, он учился также в Венском университете музыки на курсе сценического мастерства (Австрия) в классе профессора Иоганнеса Вильднера. В 22 года он закончил с отличием Академию музыки в Познани и начал свою карьеру академического преподавателя. С момента завершения обучения и до сих пор он является самым молодым преподавателем отдела дирижирования своей альма-матер.

Шемет проводит мастер-классы в Познани, Львове и Харькове, является главным дирижером первой независимой украинской оперной студии Coloratura Opera Lab. Охотно сотрудничает с джазовыми музыкантами. Например, в 2018 году вместе с Ларсом Даниэльссоном и оркестром INSO-Львов выступал на фестивале Leopolis Jazz Fest.