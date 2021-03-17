Киев окажется в "красной" зоне через "несколько дней, максимум неделю", - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что столица уже через несколько дней окажется в "красной" карантинной зоне.

Об этом он сказал в среду в эфире телеканала "Украина 24".

"Время идет на несколько дней, максимум неделю", - заявил мэр.

"Последние недели мы видим увеличение количества заболеваний. Если после локдауна у нас были сотни заболевших в сутки, то сейчас ситуация осложняется с каждым днем. Например, вчера 1000 человек заболели, сегодня почти 1200. Увеличилось количество госпитализированных, вирус мутирует, становится агрессивным. Только вчера были госпитализированы 700 человек. Сейчас в больницах находятся 3700 больных. В целом количество мест в больницах - 4500", - сказал Кличко.

Напомним, что "красный" уровень эпидопасности устанавливается на территории регионов со значительным распространением COVID-19. Сейчас в Украине в "красной" зоне находятся четыре области: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская.

Отдельные города, например, Винница и Львов, сами решили ввести у себя карантинные ограничения "красной" зоны, не дожидаясь решения из Киева .