Львов объявил локдаун из-за ситуации с ковидом

Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 19 марта ввести в городе карантинные ограничения "красного" уровня. Они будут действовать как минимум до 28 марта.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый.

С субботы в городе прекращают работу все учреждения культуры (театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки), а заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и доставку.

В торговых центрах закрывают все магазины, кроме продуктовых, аптек и зоомагазинов. Хозяйственным магазинам можно будет только выдавать заказы.

Салоны красоты и спортивные залы смогут работать, но по индивидуальной предварительной записи.

Младшая школа уйдет на весенние каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно.

Все массовые мероприятия откладываются до лучших времен.

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем оборудовать дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать дистанцию", - заявил Садовый.

Напомним, что Львовская область находится в "оранжевой" карантинной зоне. В регионе превышен индикативный показатель "Коэффициент выявления случаев инфицирования" и стремительно увеличивается уровень госпитализаций.

За последние сутки коронавирус подтвердили у 497 жителей Львова.

В 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 135 пациентов, в 1-й городской клинической больнице - 106 пациентов, в больнице скорой медицинской помощи - 300 пациентов, в 5-й городской клинической больнице - 84 пациента, в 4-й городской больнице - 1 пациент, в родильном - 31 пациентка.

Всего в стационарах находятся 657 человек: у 549 из них ковид, 50 - в реанимации, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступил 61 человек, выписаны - 39.