Тина Тернер ушла со сцены из-за проблем со здоровьем

Тина Тернер в возрасте 81 года сообщила, что навсегда покидает сцену. Легендарная американская певица приняла решение завершить многолетнюю певческую карьеру. Артистка планирует провести остаток жизни вдали от камер и светской жизни из-за проблем со здоровьем.

Тина Тернер навсегда покинула сцену из-за проблем со здоровьем

За свою жизнь успешная исполнительница пережила немало потрясений, главным из которых стало домашнее насилие со стороны ее первого мужа Айка Тернера. Спустя много лет Тина Тернер так и не смогла излечиться от посттравматического расстройства.

В 2013 году артистка перенесла инсульт, а в 2016 году ей диагностировали онкологическое заболевание – рак кишечника. В результате лечения гомеопатическими препаратами у звезды развилась почечная недостаточность. Тина Тернер нуждалась в новой почке, которую ей пожертвовал ее второй супруг Эрвин Бах – операцию звезде провели в 2017 году.

Тина Тернер навсегда покинула сцену из-за проблем со здоровьем

Королева рок-н-ролла является исполнительницей огромного количества хитов. В ее коллекции наград аж 8 статуэток «Грэмми». Она не только талантливая певица, но и одаренная танцовщица.

Напомним, Елена Кравец кардинально сменила свой внешний вид, чтобы принять участие в новом развлекательном шоу «Липсинк Батл». Украинская актриса перевоплотилась в американскую певицу Тину Тернер, чтобы спародировать ее бессмертный хит «Simply the Best».


Анастасия Березовская, Тудей

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