В "оранжевой" зоне оказались Киев и 16 областей
В "красной" и "желтой" по 4 региона.
По состоянию на утро 17 апреля в "оранжевой" карантинной зоне находится 17 регионов Украины.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как и раньше, в "красную" зону по COVID-19 входят Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В "желтой" остались только Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области.
Днем ранее в "оранжевую" зону входили 11 регионов, включая столицу.
Так, уровень госпитализаций, кроме "красных" зон, превышен в "оранжевых" Киеве и области, а также Винницкой, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.
Напомним, вчера мэр столицы Виталий Кличко сообщил о самой сложной ситуации в больницах от начала пандемии. Он заявил, что за полторы недели количество больных и госпитализированных в Киеве увеличилось вдвое. Кличко заявил, что Киев просит правительство усилить карантинные меры для "оранжевой зоны", а МВД, Минздрав и Мининфраструктуры - контроль за соблюдением ограничений.
В то же время в Минздраве попросили власти Киева и Винницы не ждать попадания в "красную" зону и самостоятельно усилить ограничения.
Николаев из-за коронавируса перевел школы на дистанционное обучение. Такое же решение приняли во Львове.