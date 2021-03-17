В "оранжевой" зоне оказались Киев и 16 областей

В "красной" и "желтой" по 4 региона.

По состоянию на утро 17 апреля в "оранжевой" карантинной зоне находится 17 регионов Украины.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как и раньше, в "красную" зону по COVID-19 входят Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "желтой" остались только Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская области.

Днем ранее в "оранжевую" зону входили 11 регионов, включая столицу.

Так, уровень госпитализаций, кроме "красных" зон, превышен в "оранжевых" Киеве и области, а также Винницкой, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Напомним, вчера мэр столицы Виталий Кличко сообщил о самой сложной ситуации в больницах от начала пандемии. Он заявил, что за полторы недели количество больных и госпитализированных в Киеве увеличилось вдвое. Кличко заявил, что Киев просит правительство усилить карантинные меры для "оранжевой зоны", а МВД , Минздрав и Мининфраструктуры - контроль за соблюдением ограничений.

В то же время в Минздраве попросили власти Киева и Винницы не ждать попадания в "красную" зону и самостоятельно усилить ограничения.

Николаев из-за коронавируса перевел школы на дистанционное обучение. Такое же решение приняли во Львове.