В Житомире начали заканчиваться места для больных ковидом

Резерва городских больниц хватит на неделю.

В Житомире начали заканчиваться места для больных ковидом. С нынешними темпами городские больницы будут заполнены до отказа уже через неделю.

Об этом шла речь 17 марта на заседании исполнительного комитета городского совета.

"На сегодня утром в больнице №1 находится 188 пациентов, в больнице №2 - 205, ориентировочно госпитализация за сутки - 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций в сутки. Сейчас уже преобладает молодой возраст пациентов и тяжелое течение заболевания. Очень много обращений к семейным врачам. Если обычно было 150-200 заборов ПЦР, то за вчера было 450. Но по данным на сегодня по городу Житомиру зафиксировано еще плюс 205 в сутки, и завтра мы тоже можем ожидать увеличения этих показателей. Пока что резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но есть более 130 койко-мест в резерве", - цитирует местное издание "Житомир.Инфо" заместителя городского головы Марию Мисюрову.

Мэр Сергей Сухомлин добавил, что фактически, если ситуация не изменится, резерва хватит на неделю. "Это фактически нам на неделю, если не изменится ситуация", - сказал Сухомлин.

Поэтому в горсовете планируют привлекать областную больницу.

"Будем обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу", - добавила Мисюрова.

Напомним, что Житомирская область с 3 марта находится в "красной" карантинной зоне. Сейчас там ежедневно регистрируют до 500-600 случаев коронавирусной болезни, а уровень госпитализаций - один из самых высоких по стране.

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