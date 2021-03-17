В Киеве обнаружили больше всего новых случаев коронавируса с начала года, умерли 25 человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 121 больного коронавирусом, умерли 25 человек, выздоровел 291 пациент. 107 человек с коронавирусом госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160) районах.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 148 831. Всего коронавирусную болезнь преодолели 99 880 киевлян. За период пандемии в столице зафиксировано 2 961 летальный случай от ковида.

Напомним, вчера мэр столицы Виталий Кличко сообщил о самой сложной ситуации в больницах с начала пандемии. Он заявил, что за полторы недели количество больных и госпитализированных в Киеве увеличились вдвое. Кличко заявил, что Киев просит правительство усилить карантинные меры по "оранжевой зоне", а МВД , Минздрав и Мининфраструктуры - обеспечить контроль за соблюдением ограничений.