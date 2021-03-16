Пиппа Миддлтон родила второго ребенка

Младшая сестра Кейт Миддлтон родила второго ребенка. Пиппа и Джеймс Мэттьюз рады появлению на свет их прекрасной дочурки, которая получила замечательное имя в честь королевы Англии Елизаветы II.

Сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз

У герцогини Кембриджской родился второй племянник, а точнее племянница. В 4:22, утром 15 марта, на свет появилась маленькая девочка – второй ребенок Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза. У супружеской пары также есть сын Артур, который родился в октябре 2018 года.

«Мама и малышка чувствуют себя хорошо. С ней все отлично, и все невероятно счастливы. Девочка — само совершенство, все очень рады такому счастливому появлению на свет», - отметил инсайдер в интервью изданию Hello.

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Публикация от Keeping up with The Duchess (@katemidleton1)

Напомним, Кейт Миддлтон показала открытки ко Дню матери от своих детей, адресованных покойной принцессе Диане.


Анастасия Березовская, Тудей

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