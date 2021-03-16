Весенние каникулы в школах Киева начнутся с 18 марта

Детские сады и начальные классы пока будут работать, как раньше.

?Весенние каникулы в школах Киева начнутся с 18 марта
Фото: kyivcity.gov.ua

Киевская власть решила начать весенние каникулы в школах с 18 марта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге во вторник.

"Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Детские сады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме", - сказал Кличко.

Он пояснил, что это связано с резким увеличением количества больных коронавирусом.

Сейчас в больницах столицы находится более 3 500 пациентов с ковидом или подозрением, из них 71% в тяжелом состоянии.

"Это самая сложная ситуация для медиков с начала пандемии. С такими темпами уже через несколько дней мест в больницах не будет", - сказал Кличко.

Напомним, что накануне Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения посоветовали школам и вузам перейти на дистанционное обучение из-за роста количества больных ковидом.

Минздрав также попросил регионы усилить карантинные меры, чтобы предотвратить попадание в "красную" зону.

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