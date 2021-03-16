Николаев из-за коронавируса переводит школы на дистанционное обучение

Николаевская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 17 марта перевести школы на дистанционное обучение ввиду постоянного увеличения количества новых случаев заболеваемости ковидом.

"С 17 марта воспитанники внешкольных и общеобразовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля", - сообщается на сайте городского совета.

Высшие учебные заведения пока будут работать в очном режиме, но ректоров попросили перенести начало обучения на 10:00 утра, чтобы разгрузить общественный транспорт.

Город также начал готовиться к возможному введению пропусков на проезд в общественном транспорте при введении "красной" зоны.

С 28 февраля в Николаевской области индикаторный показатель "Уровень госпитализации" превышает норму и находится на уровне около 90 при норме до 60 на 100 тыс. населения. Показатель "Коэффициент выявления случаев инфицирования" также приближается к сверхнормальным значениям. 15 марта он составил 19,7% при норме 20%.

"Красная" зона будет введена, если два или более индикаторных показателей будут превышать норму в течение трех дней подряд.

В городе сейчас 915 коек для пациентов с коронавирусом. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение развернуть еще 95 коек в больницах №3 и №5 и в роддоме №1.

Напомним, что накануне Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения посоветовали школам и вузам перейти на дистанционное обучение из-за роста количества больных ковидом.

Минздрав также попросил регионы усилить карантинные меры, чтобы предотвратить попадание в "красную" зону.