В Боярке в результате взрыва поврежден трансформатор, четыре машины, окна и заборы пяти домов

Сегодня около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

В результате взрыва образовалась воронка, поврежден трансформатор, линии электропередачи, четыре машины, окна и заборы пяти ближайших домов.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры. Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение.

После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, 10 марта в Бердянске произошел взрыв в одной из квартир на улице Волонтеров. Как сообщила местная полиция, в результате взрыва погибли два человека, также серьезно пострадала женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.