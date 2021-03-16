За сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковида

Госпитализированы за сутки 2 005 человек, 264 пациента умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковида
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 005 человек. 264 пациента умерли. Выздоровели - 6 202 человека. За сутки было проведено 76 509 тестирований, в частности, методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 477 190 человек, выздоровели - 1 232 209. От осложнений заболевания умерли 28 697 человек. Всего было проведено 7 416 142 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев - 999 случаев;
  • Винницкая область - 924 случая;
  • Волынская область - 176 случаев;
  • Днепропетровская область - 269 случаев;
  • Донецкая область - 286 случаев;
  • Житомирская область - 130 случаев;
  • Закарпатская - 554 случая;
  • Запорожская область - 307 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 467 случаев;
  • Киевская область - 512 случаев;
  • Кировоградская область - 46 случаев;
  • Луганская область - 101 случай;
  • Львовская область - 1065 случаев;
  • Николаевская область - 416 случаев;
  • Одесская область - 728 случаев;
  • Полтавская область - 313 случаев;
  • Ровенская область - 235 случаев;
  • Сумская область - 155 случаев;
  • Тернопольская область - 287 случаев;
  • Харьковская область - 596 случаев;
  • Херсонская область - 30 случаев;
  • Хмельницкая область - 253 случая;
  • Черкасская область - 243 случая;
  • Черновицкая область - 527 случаев;
  • Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, в Украине провели 17 338 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов ранее сообщил, что введение локдауна возможно в случае перехода 50-70% областей в "красную зону" по уровню эпидемической опасности. 5 марта Степанов сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.

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