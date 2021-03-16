За сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковида

Госпитализированы за сутки 2 005 человек, 264 пациента умерли.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 005 человек. 264 пациента умерли. Выздоровели - 6 202 человека. За сутки было проведено 76 509 тестирований, в частности, методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 477 190 человек, выздоровели - 1 232 209. От осложнений заболевания умерли 28 697 человек. Всего было проведено 7 416 142 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев - 999 случаев;

- 999 случаев; Винницкая область - 924 случая;

Волынская область - 176 случаев;

Днепропетровская область - 269 случаев;

Донецкая область - 286 случаев;

Житомирская область - 130 случаев;

Закарпатская - 554 случая;

Запорожская область - 307 случаев;

Ивано-Франковская область - 467 случаев;

Киевская область - 512 случаев;

Кировоградская область - 46 случаев;

Луганская область - 101 случай;

Львовская область - 1065 случаев;

Николаевская область - 416 случаев;

Одесская область - 728 случаев;

Полтавская область - 313 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 155 случаев;

Тернопольская область - 287 случаев;

Харьковская область - 596 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 253 случая;

Черкасская область - 243 случая;

Черновицкая область - 527 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в воскресенье, 14 марта, в Украине провели 17 338 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов ранее сообщил, что введение локдауна возможно в случае перехода 50-70% областей в "красную зону" по уровню эпидемической опасности. 5 марта Степанов сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.