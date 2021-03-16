За сутки в Украине зафиксировали 9 642 новых случая ковида
Госпитализированы за сутки 2 005 человек, 264 пациента умерли.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 9 642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 2 005 человек. 264 пациента умерли. Выздоровели - 6 202 человека. За сутки было проведено 76 509 тестирований, в частности, методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19 496.
За все время пандемии в Украине заболели - 1 477 190 человек, выздоровели - 1 232 209. От осложнений заболевания умерли 28 697 человек. Всего было проведено 7 416 142 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев - 999 случаев;
- Винницкая область - 924 случая;
- Волынская область - 176 случаев;
- Днепропетровская область - 269 случаев;
- Донецкая область - 286 случаев;
- Житомирская область - 130 случаев;
- Закарпатская - 554 случая;
- Запорожская область - 307 случаев;
- Ивано-Франковская область - 467 случаев;
- Киевская область - 512 случаев;
- Кировоградская область - 46 случаев;
- Луганская область - 101 случай;
- Львовская область - 1065 случаев;
- Николаевская область - 416 случаев;
- Одесская область - 728 случаев;
- Полтавская область - 313 случаев;
- Ровенская область - 235 случаев;
- Сумская область - 155 случаев;
- Тернопольская область - 287 случаев;
- Харьковская область - 596 случаев;
- Херсонская область - 30 случаев;
- Хмельницкая область - 253 случая;
- Черкасская область - 243 случая;
- Черновицкая область - 527 случаев;
- Черниговская область - 23 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в воскресенье, 14 марта, в Украине провели 17 338 тестирований методом ПЦР и обнаружили 6 792 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов ранее сообщил, что введение локдауна возможно в случае перехода 50-70% областей в "красную зону" по уровню эпидемической опасности. 5 марта Степанов сообщил, что Украина вступила в третью волну ковида, а скачок заболеваемости прогнозируется на конец апреля.